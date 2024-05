Celebrity

Eurovision 2024: Ποια είναι η Αντζελίνα Μάνγκο που εκπροσωπεί την Ιταλία - Η ηλικία και οι διάσημοι γονείς της

Αντίστροφα μετράμε πλέον μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας.

Μια από τις χώρες που έχουν ξεχωρίσει στον φετινό μουσικό διαγωνισμό και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί είναι η Ιταλία, η οποία εκπροσωπείται από την τραγουδίστρια Αντζελίνα Μάνγκο (Angelina Mango) και το κομμάτι "La noia" που σημαίνει "Η πλήξη".

Αξίζει να σημειωθεί, πως από τη στιγμή που παρουσιάστηκε επίσημα το τραγούδι της 23χρονης Αντζελίνα Μάνγκο έσπασε ρεκόρ στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες, μετρώντας εκατομμύρια streaming, και αγαπήθηκε αμέσως από τους θαυμαστές της Eurovision.

«Το τραγούδι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή, χαμογελώντας και χορεύοντας πάνω από τα πράγματα που με πληγώνουν. Είναι ένας τρόπος για να εξασκήσω τον πόνο. Καταφέρνω να βλέπω τα πράγματα με ειρωνεία και αυτό θέλω να μεταδώσω στους ανθρώπους, ειδικά στους συνομηλίκους μου», δήλωσε η Αντζελίνα Μάνγκο σε συνέντευξή της στην ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση Rai. Το κομμάτι γράφτηκε από την ίδια την τραγουδίστρια και την Madame σε συνεργασία με Dario Faini.

Ποια είναι η Αντζελίνα Μάγκο

Η Αντζελίνα Μάνγκο γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 2001 στη Νότια Ιταλία και είναι κόρη των διάσημων Ιταλών τραγουδιστών και τραγουδοποιών, Πίνο Μάνγκο, γνωστού ως "Mango", και της Λάουρα Βαλέντε, που συμμετείχε στο συγκρότημα "Matia Bazar" από το 1990 έως το 1998.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Αντζελίνα Μάνγκο εγγράφηκε στο liceo Scientifico, πριν αναστείλει τις σπουδές της μετά τον θάνατο του πατέρα της στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Το 2016, μετακόμισε στο Μιλάνο με την οικογένειά της, όπου συνέχισε τις σπουδές της.

Από το 2016 ξεκίνησε να εργάζεται ως τραγουδίστρια στο Μιλάνο, όταν εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα μαζί με τον αδελφό της, Φιλίπο.

Η ίδια κυκλοφόρησε το πρώτο της single "Va tutto bene" (Όλα είναι καλά) το 2020, αναμένοντας την κυκλοφορία του πρώτου της LP "Monolocale" (Studio).

Το 2021 η Αντζελίνα Μάνγκο συμμετείχε στο φεστιβάλ Sanremo Giovani, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό. Την ίδια χρονιά η Sony Music την ενέταξε στο δυναμικό της. Ακόμη, άνοιξε τις συναυλίες της περιοδείας Parola από τους Τζοβάνι Κάκαμο και Μικέλε Πλασίντο.

Το 2023 συμμετείχε στην εικοστή δεύτερη έκδοση του διαγωνισμού ταλέντων Amici di Maria De Filippi, τερματίζοντας δεύτερη και κερδίζοντας την κατηγορία τραγουδιού και το βραβείο Lunezia για τη μουσικολογοτεχνική αξία του τραγουδιού "Ci pensiamo domani". Το "Ci pensiamo domani" έφτασε στην πρώτη δεκάδα του τσαρτ και πιστοποιήθηκε ως πλατινένιο εις τριπλούν για πωλήσεις άνω των 300.000 αντιτύπων.

Η Αντζελίνα Μάνγκο κατάφερε φέτος να κερδίσει το Sanremo και μάλιστα, η εμφάνιση που έκανε στον Β’ Ημιτελικό άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Να θυμίσουμε, πως η Ιταλία ανήκει στις Big 5 και διαγωνίζεται μόνο στον τελικό.

Στη σκηνή η Αντζελίνα Μάνγκο έχει στο πλευρό της πέντε χορεύτριες και φοράει ένα ολόσωμο body σε μπεζ απόχρωση με κεντημένες πέτρες, κορσέ στην περιοχή της μέσης σε μπορντό χρώμα και το σύνολό της ολοκληρώνει ασημί μποτάκια με πλατφόρμα.

Το Instagram της είναι @angelinamango_ και μετρά πάνω από 1,4 εκατομμύρια followers.