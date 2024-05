Celebrity

Γιάννης Πουλόπουλος σε Γρηγόρη Γκουντάρα: "Όταν εγώ πήγαινα στη Eurovision, εσύ έκανες μόδα με την Ελένη Μενεγάκη"

Μια διαφωνία είχαν το πρωί της Παρασκευής 10 Μαΐου ο Γρηγόρης Γκουντάρας και ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή "Super Κατερίνα".

Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη πως η Ελλάδα πήρε 4 πόντους στο ιταλικό televoting στη Eurovision 2024.

Έτσι λοιπόν, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε πως η Ιταλία δεν έδινε υψηλούς βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, με τον Γιάννη Πουλόπουλο να διαφωνεί.

Ο διάλογος του Γιάννη Πουλόπουλου και του Γρηγόρη Γκουντάρα

«Αχ Γιάννη μου! Ξέρουμε κι εμείς, βλέπουμε Eurovision… Ιωάννη μαζέψου!», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας αρχικά, με τον Νίκο Μουρατίδη να τον στηρίζει.

«Γρηγόρη μου, άκου λίγο. Όταν εγώ πήγαινα στη Eurovision, εσύ έκανες μόδα με την Ελένη Μενεγάκη μόδα. Σε παρακαλώ πολύ. Για καλό το λέω», απάντησε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

«Μπορεί να έκανα και μόδα, αλλά μάλλον δεν θυμάσαι καλά ή δεν παρακολουθούσες καλά ότι η Ιταλία παραδοσιακά δε μας δίνει πόντους», του είπε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

