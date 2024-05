Celebrity

Eurovision 2024: Η απάντηση της ελληνικής αποστολής για την Μαρίνα Σάττι που χασμουριόταν την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η Μαρίνα Σάττι, αφού χθες μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η κάμερα την έπιασε να χασμουριέται και να κάνει γκριμάτσες την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Έντεν Γκολάν.

Η ελληνική αποστολή στην Σουηδία είναι ξεκάθαρη και τονίζει πως σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση από πλευρά της Μαρίνας Σάττι να προσβάλλει την Έντεν Γκολάν ή γενικότερα την ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Επίσης σχολίασαν πως αν κάποιος παρακολουθούσε όλο το βίντεο και όχι μόνο το σημείο των δηλώσεων της Eden Golan, θα διαπίστωνε πως από την αρχή μέχρι το τέλος, η Μαρίνα Σάττι αλληλοεπιδρούσε με παρόμοιο τρόπο καθ΄όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τόσο με τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όσο και με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

Η Μαρίνα Σάττι χασμουριόνταν σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, λόγω των πολύωρων προβών και του εξαντλητικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι με σκοπό να προσβάλλει την εκπρόσωπο του Ισραήλ, στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό του Σαββάτου.

Πηγή: eurovisionfun.com