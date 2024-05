Celebrity

Eurovision 2024: Δεν πήρε μέρος στην σημερινή πρόβα ο Ολλανδός εκπρόσωπος - Η απάντηση της EBU

Η dress rehearsal του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2024 έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 10/05, ωστόσο σε αυτή δεν εμφανίστηκε ο Ολλανδός εκπρόσωπος, Joost Klein, ο οποίος είναι φαβορί και στον β΄ ημιτελικό ξεσήκωσε το Malmo Arena με το τραγούδι του “Europapa”.

Εκπρόσωπος της EBU ανέφερε στη Σουηδική εφημερίδα Aftonbladet ότι ερευνούν ένα περιστατικό που τους αναφέρθηκε και σχετίζεται με τον Ολλανδό τραγουδιστή.

«Αυτή τη στιγμή ερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορούσε τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε ο εκπρόσωπος της EBU.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Joost Klein συμμετείχε στην πρόβα τζενεράλε και πήρε κανονικά μέρος στην παρέλαση με τις σημαίες των κρατών του τελικού.