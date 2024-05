Celebrity

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε πως είναι η Κέιτ Μίντλετον μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Tο κοινοτικό νοσοκομείο «St Mary’s» στα νησιά Σίλι επισκέφτηκε σήμερα ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Μάλιστα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο και δήλωσε πως είναι καλύτερα.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι καλά μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο» αποκάλυψε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλο αυτό το διάστημα ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, προκειμένου να είναι στο πλευρό της συζύγου του.