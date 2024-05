Eurovision 2024: Η ανακοίνωση της EBU για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ιταλικού televoting

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Μια απίστευτη γκάφα έκανε το βράδυ του β΄ ημιτελικού της Eurovision ο τηλεοπτικός σταθμός Rai, καθώς αποκάλυψε τις χώρες που ψήφισε το ιταλικό κοινό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Twitter, την ώρα προβολής του προγράμματος, στο κάτω μέρος της οθόνης, φαίνονται οι προτιμήσεις του κοινού.

BREAKING:



Italian broadcaster Rai accidentally revealed Italy’s televoting percentages during tonight's Eurovision semi-final.



???? on 1st place with 39%



???? 2nd with 7%



It means that Israel has high chances to win the entire competition on Saturday! pic.twitter.com/QCijJWdhIQ