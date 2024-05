Celebrity

Δήμητρα Ματσούκα: Ο λόγος που δεν είχε μπομπονιέρες στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1, «Ψυχοκόρες», αποκάλυψε για ποιον λόγο δεν είχε μπομπονιέρες στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, που έγινε πριν από λίγους μήνες.

«Δεν είχαμε μπομπονιέρες. Το ξέχασα δηλαδή. Δεν το θυμήθηκα και την τούρτα επίσης, το έκανα τελευταία στιγμή τρεις ημέρες πριν. Πήρα τηλέφωνο και λέω πως θέλω μια γαμήλια τούρτα. Όταν μας είπαν οι κουμπάροι για τις μπομπονιέρες, είπαμε “τώρα…”», είπε μεταξύ άλλων η Δήμητρα Ματσούκα.