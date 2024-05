Celebrity

Πένθος για την Δανάη Μπάρκα: "Πρέπει να δεχτείς πως κάποιους ανθρώπους δεν θα τους ξανά συναντήσεις"

Δύσκολες ώρες βιώνει η Δανάη Μπάρκα, καθώς ένα αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή.

Η παρουσιάστρια του Mega έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αποκάλυψε πως βρέθηκε εκτός Αθηνών για να αποχαιρετήσει το άτομο που έχασε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιο είναι.

Δανάη Μπάρκα – Η ανάρτηση για το αγαπημένο της πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή

«Κάποια ταξίδια γίνονται για πολύ δυσάρεστους λόγους. Ένας απ αυτούς είναι ο αποχαιρετισμός.

Όταν δηλαδή φτάνει η ώρα που πρέπει να δεχτείς πως κάποιους ανθρώπους δεν θα τους ξανά συναντήσεις, δεν θα τους ξανά αγκαλιάσεις, δεν θα ξανά ακούσεις την φωνή τους.

Ένα από αυτά τα ταξίδια ήταν το σημερινό. Ποτέ δεν τα πήγαινα ή δεν θα τα πάω καλά με το «φευγιό» των γύρω μου. Είτε είναι πιο κοντινοί είτε πιο μακρινοί. Ο θάνατος είναι κάτι που με συνταράσσει και προσπαθώ με διάφορους τρόπους να το ξορκίσω .

Όταν αντιλαμβάνομαι πως δεν έχω την ευκαιρία να δω κάποιον που έχω συνδυάσει με συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μου ή ότι δεν θα ρωτάω πια «τι κάνει?», εκεί γίνομαι η πιο αδύναμη ύπαρξη που ξέρω.

Μπορεί να μην έχει η κάθε περίπτωση την ίδια διάρκεια αλλά τις πρώτες ώρες, συμβαίνει πάντα το ίδιο. Φόβος, στεναχώρια και απορία. Δεν θα μείνω στο ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος σήμερα ή ποσό κοντά ήμασταν ή πώς τον γνώρισα …αυτό που σκέφτομαι γυρνώντας είναι η σημαντικότητα του «εμείς».

Η σημαντικότητα του δεσίματος που δημιουργείται με τις μικρές οικογένειες που αποκτούμε στην ζωή μας και που στο τέλος όλα ξεπερνιούνται πιο εύκολα όταν είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Οι σχέσεις αλλάζουν μορφή περνώντας τα χρόνια, ίσως τοποθετούνται διαφορετικά μέσα μας οι καταστάσεις αλλά όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, και στήριξη όλα μα όλα είναι πιο ομαλά.

Η αγκαλιά είναι γιατρικό. Πάντα το συνειδητοποιώ στα μεγάλα γεγονότα που μου συμβαίνουν ή καλούμαι να αντιμετωπίσω. Στους χαμούς, στα δύσκολαστις αποφάσεις και στις χαρές. Παντού η αγκαλιά.

Ακόμα κι από αγνώστους αν το σκεφτείς, όταν είναι αγνή κι αληθινή η αγκαλιά μόνο χαμόγελο σου αφήνει. Μόνο γαλήνη.

Να αγκαλιάζετε και να αγκαλιάζεστε. Ένας κόσμος με περισσότερες αγκαλιές (θα) είναι πιο υποφερτός.

Καλό ταξίδι σπάνιε Σ. μας .

Όλες οι φωτογραφίες που έχω μαζί σου είναι μόνο με ένα πλατύ χαμόγελο, κι αυτό θα μείνει και θα το λέω πάντα. Η θέα αυτή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

