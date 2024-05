Celebrity

Netta: Η τεράστια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση 6 χρόνια μετά τη νίκη της στην Eurovision

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Netta Barzilai έγινε γνωστή το 2018, όταν πήρε μέρος στην Eurovision και κέρδισε με το τραγούδι “Toy”, εκπροσωπώντας την χώρα της, το Ισραήλ.

Μπορεί η Netta να στέρησε την πρώτη θέση από την δική μας Ελένη Φουρέιρα, που εκπροσωπούσε τότε την Κύπρο, ωστόσο αγαπήθηκε από το κοινό της Ευρώπης και από τότε η καριέρα της απογειώθηκε.

Έξι χρόνια μετά τη νίκη της στην Eurovision, η Netta έχει αλλάξει πολύ εξωτερικά. Η 31χρονη Ισραηλινή τραγουδίστρια, όπως είδαμε σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, έχει χάσει πάρα πολλά κιλά και πραγματικά είναι αγνώριστη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netta Barzilai (@nettabarzi)