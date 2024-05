Celebrity

J2US: Εκτός η Δέσποινα Βανδή - Ποιος πήρε την θέση της στην κριτική επιτροπή;

Επέστρεψε το J2US μετά από μια εβδομάδα απουσίας εκτάκτως απόψε, Παρασκευή και ήταν αφιερωμένο στην Eurovision. Ωστόσο η Δέσποινα Βανδή απουσίασε από το μουσικό σόου, αφού βρίσκεται στην Γερμανία για προγραμματισμένες συναυλίες.

Ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη του J2US υποδέχθηκε τους υπόλοιπους τρεις κριτές, Βίκυ Σταυροπούλου, Καίτη Γαρμπή και Σταμάτη Φασούλη και αποκάλυψε ποιος θα καθίσει στην θέση της Δέσποινας Βανδή απόψε.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος έχει ξανακαθίσει στην καρέκλα του κριτή στο “Fame Story” λίγους μήνες πριν.