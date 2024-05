Celebrity

Eurovision 2024: Συνεχίζεται το θρίλερ με την συμμετοχή της Ολλανδίας - Η νέα ανακοίνωση της EBU

Ένα θρίλερ εξελίσσεται εδώ και λίγες ώρες στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου διεξάγεται ο 68ος διαγωνισμός της Eurovision.

Ο Ολλανδός εκπρόσωπος, Joost Klein, ο οποίος στον β΄ ημιτελικό ξεσήκωσε το Malmo Arena με το τραγούδι του “Europapa”, δεν πήρε μέρος στην Dress Rehearsal και η EBU εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε πως οι διοργανωτές ερευνούν ένα περιστατικό που τους αναφέρθηκε και σχετίζεται με τον τραγουδιστή.

Το βράδυ της Παρασκευής η EBU εξέδωσε νέα ανακοίνωση, η οποία έλεγε ο Joost Klein πως θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές και θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον β΄ημιτελικό.

Eurovision 2024 - Η ανακοίνωση της EBU για την Ολλανδία

“Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται ακόμη. Γίνονται επίσης συζητήσεις μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον Δεύτερο Ημιτελικό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το SVT, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον τραγουδιστή και σε έναν φωτογράφο οδήγησε στην άρνηση του πρώτου να εμφανιστεί σήμερα στην σκηνή της Eurovision.