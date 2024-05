Celebrity

Ασημίνα Χατζηανδρέου: Το πρώτο μήνυμα μετά την αποχώρηση από το Survivor

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο χθεσινό επεισόδιο του "Survivor", καθώς ηττήθηκε στην τελική μονομαχία από τον Σταμάτη Ταλαδιανό.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου επέστρεψε στα social media και έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

Η πρώην παίκτρια του Survivor κοινοποίησε μια φωτογραφία από την στιγμή της αποχώρησης της και έγραψε: «Τελειώνει κάτι όταν θες εσύ να τελειώσει! Κάθε εμπόδιο για καλό! Είμαι ευγνώμων για κάθε σας μήνυμα καλό ή κακό και σίγουρα σας υπόσχομαι ότι θα γίνω καλύτερη!

Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι κλισέ αλλά πιστέψτε με το κατάλαβα καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Survivor σε ευχαριστώ για όλα».