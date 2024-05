Celebrity

Έρωτας Φυγάς: Έτσι σχολίασε το Twitter/X το αποψινό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής 10/05 ο «Έρωτας Φυγάς» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Οι εξελίξεις για ακόμα μια φορά ήταν καταιγιστικές και καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό, που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όσα συμβαίνουν στη σειρά.





Έρωτας Φυγάς – Τι είδαμε απόψε;

Η Αλεξάνδρα άρχισε να ηρεμεί και επέστρεψε στο Κιάρι. Η Μαργέτα εξομολογήθηκε τελικά στην Άννα ότι ο παραλίγο δολοφόνος της είναι ο Κοντογιάννης, αλλά αρνήθηκε να το πει στο Στέφανο. Ο Μελέτης, η Αρετή και η Χαρά προσπάθησαν να ξεφύγουν απ’ τον Κοντογιάννη που τους καταδίωκε για να βρει την ατζέντα του Πειραιώτη.

Λόγω ενός στοιχείου, ο Στέφανος υποπτεύτηκε πως ο Φάνης είναι μπλεγμένος στο βανδαλισμό του τάφου του Δεμερτζή. Ο Πανταζόπουλος σχεδίασε τη δολοφονία του Κοντογιάννη, αλλά και του Στέφανου, ενώ η Αλεξάνδρα αποφάσισε να αποδεχτεί την περιουσία της Μαργέτας.

Έρωτας Φυγάς – Δείτε το αποψινό επεισόδιο

Το Twitter/X που παρακολουθεί τον Έρωτα Φυγά φανατικά, δεν γινόταν να μην σχολιάσει τις αποψινές εξελίξεις. Για ακόμα μια φορά “πρωταγωνίστρια” στα περισσότερα tweets ήταν η Μαργέτα (Πέμυ Ζούνη), η οποία αποτελεί αγαπημένο χαρακτήρα της σειράς.

Διαβάστε τα καλύτερα tweets που συγκέντρωσε το FTHIS.GR: