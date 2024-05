Celebrity

Μαρίνα Σάττι: Απάντησε για τα χασμουρητά της όταν μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τις γκριμάτσες και τα χασμουρητά της Μαρίνας Σάττι, την ώρα που μιλούσε η Έντεν Γκολάν, η εκπρόσωπος του Ισραήλ στην φετινή διοργάνωση της Eurovision, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το Twitter πήρε φυσικά "φωτιά" και πολλοί υποστήριξαν πως η εκπρόσωπος της Ελλάδας εξέφρασε με αυτό τον τρόπο την δυσαρέσκειά της κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο με την Παλαιστίνη.

Η στάση της Μαρίνας Σάττι προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με την τραγουδίστρια να απαντά με ανάρτησή τηςγ στα instastories, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει κανέναν.

"Γεια σας, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει. Δεν γνώριζα πως έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, γιατί όλη μέρα ήμασταν στην αρένα για πρόβα και είχα κλειστό το κινητό. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι πως δεν είχα την πρόθεση να προσβάλλω κανέναν. Νομίζω όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ πέρα και εγώ και ολόκληρη η ελληνική αποστολή έχουμε φέρει μόνο θετική ενέργεια στην κοινότητα και χαρά. Είμαστε εδώ για τη μουσική και έχουμε φτάσει στον τελικό μας στόχο. Είμαστε στον τελικό και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα δώσουμε τα δυνατά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη διαδρομή, την αγάπη και τη στήριξη μέχρι σήμερα" ακούγεται να λέει η Μαρίνα Σάττι.