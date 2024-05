Celebrity

Χαμός στη Eurovision: Ανακοίνωση Ισπανίας κατά EBU

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο μεγάλος τελικός της 68ης Eurovision είναι προγραμματισμένος γα το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαΐου 2024, στις 22:00.

Και ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε αν θα δούμε στη σκηνή 25 ή 26 χώρες, καθώς η συμμετοχή της Ολλανδίας έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, η Δημόσια Τηλεόραση της Ισπανίας αμφισβήτησε την αξιοπιστία της EBU.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter/Χ, το ισπανικό κρατικό δίκτυο RTVE ανέφερε: "Η ισπανική αντιπροσωπεία στη Eurovision μετέφερε στην EBU τη δέσμευσή της για την ελευθερία του Τύπου και της γνώμης και απαίτησε από τη Eurovision να διασφαλίσει τον σεβασμό της".

Θυμίζουμε πως η Ισπανία είναι μία από τις "Big Five", δηλαδή μία από τις πέντε χώρες που συνεισφέρουν τα περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), στη διοργανώτρια Αρχή της Eurovision 2024.

Ο λόγος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης της ισπανικής πλευράς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος, όμως φαίνεται πώς σχετίζεται με την απόφαση της EBU να μην επιτρέψει στις "Big Five" να προχωρήσουν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου λόγω του ζητήματος που προέκυψε με την Ολλανδία.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: afpforum

COMUNICADO RTVE:



La delegacion espanola de @eurovision_tve ha trasladado a @EBU_HQ su compromiso con la libertad de prensa y opinion y ha reclamado que vele en @Eurovision por su respeto. pic.twitter.com/SMp9imPWzY — RTVE Comunicacion y Participacion (@RTVE_Com) May 10, 2024