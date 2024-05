Celebrity

Σταμάτης Κραουνάκης: Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις για την "αγνώριστη Παπαρίζου"

Ποικίλες συζητήσεις προκάλεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης, μετά την ανάρτησή του στην οποία σχολίασε τον B' Ημιτελικό της Eurovision και μεταξύ άλλων, έγραψε: "Γέλασα με την Παπαρίζου, αγνώριστη πια αλλά μπάστα, γερή. Και εδώ που τα λέμε το τραγούδι της εξακολουθεί στα χρόνια να είναι η καλύτερη ελληνική συμμετοχή".

Το πρωί του Σαββάτου, ο Σταμάτης Κραουνάκης επανήλθε με νέα του μακροσκελή ανάρτηση, όπου, μεταξύ άλλων, απαντά στον ντόρο που δημισουργήθηκε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη

#ζουμε_παντως τη φαση που δεν αντεχει το ψεμα για πολυ!

Καλημέρα αγάπες μου. Καλημέρα άνθρωποι,

ενα αγόρι εχθές που έκανε ήχο στο συνεργείο που έκανα ένα γύρισμα με την Άννα την Δρούζα όπως μου βαζε το μικρόφωνο , Μου ψιθύρισε..

Μας κρατήσατε όρθιους με το λόγο σας τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν είναι που το λέω ούτε που το άκουσα. Είναι που βρέθηκε ένας άνθρωπος σε άσχετο σημείο και μου είπε κάτι που με έκανε να Αναθαρρήσω απο μια βδομαδα λαιλαπα!

Όσοι αραξετε στη Eurovision καλά να περάσετε.

Για τους αλλους στο θέατρο τέχνης απόψε ο φίλος μου ο Βαγγέλης Βογιατζής Vaggelis Vogiatzis παίζει πρεμιέρα. Για λίγες όπως λέμε παραστάσεις ένα μονόλογο με τίτλο «το κήτος.» Του ‘χω γράψει μουσική και τρία τραγούδια. Αστείο σκληρό και αληθινό. Στο υπόγειο. Περιμένω εντυπώσεις.

με τουτα και με τ αλλα πιάσαμε κουβέντα από χθες για τα χοντρά παιδιά και ετσι μάζευα νύχτα ώρα παρεξηγημένους για μια φράση που έγραψα για τη συμπαθέστατη μου Παπαρίζου. πιασανε και δουλιτσα τα σαϊτ …

Λορεττα τα μπραντς στον εβδομοοοο

Σαββατοκύριακο του Θωμά του άπιστου. Που χρειάστηκε να βάλει τα χέρια επί τον τυπον των ηλων. Εκεί που δηλαδή τρυπήσανε τα καρφιά την σάρκα και ορθώσανε το σώμα Να εκπνεύσει.

Ο καυμενος ο Θωμας

εχασε μια βδομαδα!

Για τους άλλους που δεν θα δείτε το πάρτυ της Ευρώπης σας δίνω ένα κρυφο χαρτί Δωράκι #ertflix,

Μια εκπληκτική Σταχτοπούτα μιούζικαλ τελευταίας κοπής εγγλέζικη που την Τσίμπησα χθες το βράδυ Για να ξεκουραστω Και με πήγε ταξίδι υπέροχο. Την είδα στο iPad φαντάζομαι σε μεγάλη οθόνη θα φυσάει. Να την. Αριστούργημα.

Σταχτοπούτα

https://www.ertflix.gr/vod/vod.398561-stakhtopouta-1

Είναι διαθέσιμο μέχρι τις 17 Ιουνίου, μάλλον το νοίκιασε ο Ζούλιας ως αντίδοτο στην Γιουροβιτσιόνα!

Επίσης περιμένω εντυπώσεις. χωρίς παρεξήγηση σας βάζω και το τραγούδι Που για τα γούστα μου είναι τραγούδι …μακραν!

https://youtu.be/f-z9PFfpzeE?si=2e_QGUUkjR6e3TmR

τι τραγουδι και τι τραγουδιστης!

Χθες το απόγευμα στο υπόγειο ενός καινούργιου ανακατασκευασμένου ξενοδοχείου

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076468805785 Mona Athens

Στο Μοναστηράκι,είχαμε αυτο το πολύ ωραίο γύρισμα για την καινούργια εκπομπή της Άννας Δρούζα στο open.Άννα Δρούζα

Στρώσαμε κέφι ένα εξαιρετικό συνεργείο άνθρωποι συγκεντρωμένοι και αγαπησιάρηδες και η Αννα εξαιρετική οικοδέσποινα… Το ευχαριστήθηκα. Είχε και πιάνο. Τους ευχαριστώ όλους. Στο μεταξύ έβρεξε. Βγήκαμε στην φωτισμένη Αθηνάς με την Ακρόπολη πίσω σίγουρη για πάντα με τον εαυτό της…

Στα όνειρά ακόμα μπαινοβγαίνει η άλλη Άννα που έφυγε.

Καλο Σαββατοκύριακο

καλη τυχη και στη Μαρίνα Σαττι

και στο φιλο μου το Φωκά!

αυτον τον θηριώδη εργαταρο!

Ξημερωνει στην εξοχη και ακουω Αιζακ Χεηζ.

Λατρεία.

τι εγινε με τον Ολλανδο πατερ Παταπιο

με το αν κοιμηθηκε η οχι η Μαρινα στη συνεντευξη οκ

θα μας πει η EBU

η σφαγη ειναι χωρίς σταματημο

αυτη ειν η αλήθεια.

φωτο με το συνεργειο χτες