Celebrity

Δημήτρης Κόκοτας: Η σύζυγός του απαντά για την πορεία της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Δημήτρης Κόκοτας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου "Γεννηματάς" ύστερα από την καρδιακή ανακοπή και το έμφραγμα που υπέστη.

Από το πλευρό του δε λείπει στιγμή η σύζυγός του, Κατερίνα, η οποία στέκεται φύλακας-άγγελος στην περιπέτεια της υγείας του.

Η ίδια μίλησε στο Secret και τη Σάσα Σταμάτη για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτας, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Δεν μας επιτρέπουν οι γιατροί να μιλάμε και δε θέλω να βγαίνουν και ανακρίβειες... Άλλωστε, δεν υπάρχει και κάτι νεότερο να σας πω αυτή τη στιγμή. Θα πω μόνο πως η κατάσταση είναι σταθερή, με μικρά θετικά σημάδια. Η αγάπη (του κόσμου) είναι μεγάλη, όπως και η στήριξη από κόσμο που τον αγαπά και από ανθρώπους που μας ξέρουν. Δεν ένιωσα στιγμή μόνη μου. Είμαι αισιόδοξη πως όλα θα πάνε καλά. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος".

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια πρόβας για το show "Just The 2 Of Us" την Πέμπτη (28/03).