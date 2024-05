Celebrity

Σε αμηχανία ο Κωνσταντίνος Βασάλος από την ερώτηση της Σίσσυς Χρηστίδου: "Είναι αδιάκριτο αυτο που κάνεις"

To "Χαμογέλα και πάλι" επέστρεψε στους δέκτες μας μετά τις γιορτές του Πάσχα και η Σίσσυ Χρηστίδου ρώτησε στην έναρξη της εκπομπής τον Κωνσταντίνο Βασάλο πώς πέρασε.

Εκείνος ωστόσο φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την ερώτηση της παρουσιάστριας, λέγοντάς της με χιούμορ πως είναι αδιάκριτη.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ξεκουραστήκατε περάσατε ωραία; Κωνσταντίνε;

Κωνσταντίνος Βασάλος: Και εγώ πέρασα πολύ ωραία μαύρισα. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Μπράβο! Με ποιον πήγες; Που πήγες;

Κωνσταντίνος Βασάλος: Αλήθεια λες τώρα;

Σίσσυ Χρηστίδου: Να μη ρωτήσω;

Κωνσταντίνος Βασάλος: Όχι, να μη ρωτήσεις. Είναι αδιάκριτο αυτό που κάνεις. Είναι και πρωί πρωί κιόλας και μπορεί να πω καμιά βλακεία, άστο.

Θυμίζουμε πως τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα τόσο ο Κωνσταντίνος Βασάλος όσο και η φημολογούμενη σύντροφός του, Μαρία Παπαγεωργίου, μοιράστηκαν στα social media υλικό από το ταξίδι τους στις Φιλιππίνες, δείχνοντάς μας τις μαγευτικές παραλίες, την τροπική βλάστηση και τα δημοφιλέστερα spots της περιοχής.