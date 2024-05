Celebrity

TV Queen: Η Τριανταφυλλιά αποκάλυψε πως της αρέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης - "Έχει μία ιδιαιτερότητα, μία ισχύ"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τα αισθηματικά τους συζήτησαν τα κορίτσια του TV Queen στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο, αποκαλύπτοντας τα celebritiy crush τους.

Η Καλομοίρα αποκάλυψε τον έρωτά της για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ενώ στη συνέχεια η Τριανταφυλλιά τον δικό της για τον… Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Και εμένα μου αρέσει κάποιος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα ευαίσθητο σημείο για εμένα, γιατί πραγματικά έχει μία ιδιαιτερότητα, μία ισχύ. Και μ΄αρέσουν οι άντρες με ισχύ και δύναμη πόσο μάλλον που είναι ο Πρωθυπουργός της χώρα μας. Μου αρέσουν τέτοιοι άντρες και θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω και να συζητήσουμε σε πράγματα της πολιτικής και εκτός πολιτικής" είπε η Τριανταφυλλιά.

Μάλιστα η ίδια έστειλε κατόπιν ανοιχτή πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να έρθει στη σχολή του TV Queen.

"Κυριάκο μου, αν ακούς, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις την έκπληξή σου στο TV Queen θέλω να σε γνωρίσω στο λέω με πολλή αγάπη" πρόσθεσε η Τριανταφυλλιά.