Στέφανος Κασσελάκης: Έβγαλε το ακουστικό και αποχώρησε μετά από ερώτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στη Νέα Ιωνία το πρωί του Σαββάτου για να συναντήσει από κοντά και να συνομιλήσει με τους κατοίκους, αλλά και τους μαγαζάτορες της περιοχής.

Εκεί βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής "Χαμογέλα και πάλι", με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει ζωντανά στην εκπομπή του Mega.

Προς το τέλος της συζήτησής τους, η Σίσσυ Χρηστίδου επιχείρησε να ρωτήσει τον Στέφανο Κασσελάκη για τους Σπίρτζη και Βασιλειάδη, οι οποίοι πήραν αποστάσεις από τη δήλωση του για "υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά".

"Θα ήθελα μια απάντηση, σε σχέση με όσα είπαν ο κύριος Σπίρτζης και ο κύριος Βασιλειάδης για τη δήλωσή σας αυτή, δηλαδή στελέχη του δικού σας κόμματος…", ήταν η ερώτηση της Σίσσυς Χρηστίδου.

"Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο… Δεν υπάρχει ανάγκη να απαντήσω, όταν βλέπετε μπροστά σας τον πρόεδρο του κόμματος με το ευρωψηφοδέλτιο το οποίο έχει επιλέξει βάσει του κόμματος. Εκεί να επικεντρωθείτε, εκεί είναι το μέλλον του κόμματος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ", είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, που έβγαλε το ακουστικό και αποχώρησε.