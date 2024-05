Celebrity

Σοφία Μπεκατώρου: Απαντά για το κίνημα metoo και αποκαλύπτει τι συνέβη με την καταγγελία που έκανε

Η Σοφία Μπεκατώρου που κατεβαίνει υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, παραχώρησε συνέντευξη στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη. Η Ολυμπιονίκης, μίλησε, μεταξύ άλλων και για το κίνημα metoo, αλλά και τα υποτιμητικά σχόλια που έχουν ακουστεί από ορισμένους. Παράλληλα αποκάλυψε πως η καταγγελία που είχε κάνει παραγράφηκε.

Εχουν γίνει βήµατα για το metoo στην Ελλάδα;

Βήµατα έχουν γίνει. Εχει σπάσει η κουλτούρα της σιωπής, χωρίς όµως να υπάρχουν η αντίστοιχη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τα θύµατα βίας. Η Πολιτεία οφείλει να κάνει το καθήκον της σε πολλά επίπεδα, όπως είπαµε και πριν, και αρκετές βελτιώσεις του συστήµατος δεν αφορούν σε δαπανηρές λύσεις. Το metoo δεν είναι µόδα. Χρειάζονται αγώνας, πίεση και πολιτικές προστασίας και πρόληψης, ώστε να εφαρµόσουµε τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουµε ήδη αποδεχτεί (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης).

Τι έγινε τελικά µε την καταγγελία σας;

Παραγράφηκε, επειδή δεν έκανα την καταγγελία µου µέσα στο χρονικό διάστηµα που έπρεπε.

Τι απαντάτε σε όσους λένε υποτιµητικά «Καλά, τώρα το θυµήθηκε;», όταν µια γυναίκα βρίσκει το θάρρος να καταγγείλει βιασµό ή ακραία σεξουαλική παρενόχληση;

Ενοχλούµαι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προσπάθειες να ενοχοποιηθούν τα θύµατα, διότι το τραύµα είναι «άχρονο», δεν υπάρχει σωστή ή λάθος στιγµή. Η απόφαση να µιλήσει κάποιος/α προκύπτει µε βάση την υποκειµενικότητα του ατόµου, εξαρτάται δηλαδή από το πότε µπορεί κάποιος/α να αντέξει µια τέτοια συνειδητοποίηση.