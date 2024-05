Eurovision 2024: Στον Εισαγγελέα μετά από καταγγελία ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας - Ανακρίθηκε από την αστυνομία

Περιπέτειες με τις αρχές της Σουηδίας έχει ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας στην Eurovision, Joost Klein, καθώς, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης πέρασε το βράδυ της Παρασκευής το κατώφλι του ανακριτή, έπειτα από καταγγελία που υπεβλήθη σε βάρος του.

Την καταγγελία φαίνεται να υπέβαλε την Παρασκευή (10/5) μια υπάλληλος της τηλεόρασης που ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απειλές από τον τραγουδιστή την Πέμπτη (9/5).

Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στον εισαγγελέα, ενώ για την διευθέτηση της ίσως χρειαστούν εβδομάδες.

Παρότι δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη, ο καλλιτέχνης φαίνεται πως πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Δεν είναι σαφές αν η καταγγελία εις βάρος του Joost Klein θα παίξει κάποιο ρόλο στη συμμετοχή του στον αποψινό τελικό, η οποία κρίνεται αμφίβολη, με την EBU να μην έχει πάρει ακόμη θέση επίσημα.

Θυμίζουμε πως ο Joost Klein έχασε τη θέση του στην τελική πρόβα της Eurovision την Παρασκευή (10/05), όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: afpforum

