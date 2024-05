Celebrity

Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Το βίντεο από τον υπέρηχο της κόρης τους - "Είμαστε σε σοκ"

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση σε λίγο καιρό θα κρατάνε στην αγκαλιά την κορούλα τους και δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά και την ανυπομονησία τους.

Η Ιλάειρα Ζήση επισκέφτηκε τη γυναικολόγο της για υπέρηχο, συνοδευόμενη φυσικά από τον σύζυγό της, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συγκινήθηκε όταν είδε την κόρη του, που θα πάρει το όνομα Ιωάννα - Μελωδία, να ανοιγοκλείνει τα μάτια της.

"Είμαστε σε ΣΟΚ!! Η Ιωάννα - Μελωδία μας ανοιγοκλείνει τα μάτια της!!! Γλυκό μας πλασματάκι ανυπομονούμε τόσο πολύ να σε κρατήσουμε στην αγκαλιά μας! Ευχαριστούμε την ιατρό μας δρ. Μαρία Αγαθοκλέους για τις μαγικές στιγμές που μας χαρίζει σε κάθε υπέρηχο" έγραψε το ζευγάρι ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στο Instagram.

