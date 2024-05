Celebrity

Eurovision 2024: Εκτός τελικού η Ολλανδία - H επίσημη ανακοίνωση της EBU

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Eurovision, καθώς εκτός τελικού βρίσκεται η Ολλανδία, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU.

"Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία διερεύνησε την καταγγελία γυναίκας μέλους του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό που ακολούθησε την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ. Όσο η νομική διαδικασία παίρνει τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό αυτό δεν αφορούσε κανέναν άλλο καλλιτέχνη ή μέλος της αποστολής.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχιστεί τώρα με 25 συμμετέχοντα τραγούδια" αναφέρει η ανακοίνωση της EBU.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: afpforum

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024