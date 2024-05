Celebrity

Καλύτερα δε γίνεται: Εκτός εκπομπής ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Τι είπε η Ναταλία Γερμανού

Τους τηλεθεατές του "Καλύτερα δε γίνεται" καλησπέρισε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Μαΐου η Ναταλία Γερμανού, η οποία αποκάλυψε πως σήμερα από την εκπομπή απουσιάζει ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Όπως είπε η παρουσιάστρια, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης λείπει από το πόστο του, καθώς πριν λίγες ημέρες υποβλήθηκε σε εγχείρηση αφαίρεσης αμυγδαλών.

"Να στείλουμε περαστικά στον Παναγιώτη Ραφαηλίδη που όπως όλοι οι έφηβοι έκανε αφαίρεση αμυγδαλών. Περαστικά Παναγιώτη μας, σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη" είπε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια καλωσόρισε επίσης στο πλατό τους Χάρη Γιακουμάτο και Χάρη Λεμπιδάκη, τους οποίους είδαμε στο πάνελ της εκπομπής.