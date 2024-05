Celebrity

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αφού έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συνθέτης, Σπύρος Βλασσόπουλος σε ηλικία 78 ετών.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος και θεατρικό συγγραφέας Αντώνης Μποσκοϊτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το πρωί του Σαββάτου (11/05).

O Σπύρος Βλασσόπουλος μαζί με την Λήδα Χαλκιαδάκη, (κόρη της Δανάης) που ήταν πρώην σύζυγός του, είχαν φτιάξει το ντουέτο Λήδα και Σπύρος και ηχογράφησαν αρκετά όμορφα τραγούδια στην δεκαετία του '70. Ο Σπύρος Βλασσόπουλος είχε γράψει αρκετά τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση, η Αλέκα Κανελλίδου, η Ελπίδα, ο Γιάννης Κατέβας κα.

"Αποχαιρετούμε τον σημαντικό συνθέτη Σπύρο Βλασσόπουλο, το αλλοτινό ήμισυ στη ζωή και την τέχνη της Λήδα Χαλκιαδάκη (Λήδα - Σπύρος στα 70s). Δημιουργός πολλών άλλων τραγουδιών για μεγάλους τραγουδιστές (θυμίζω τον κύκλο Σαπφώ για την Αλέκα Κανελλίδου), ο Βλασσόπουλος σταμάτησε νωρίς τη μουσική για να ασχοληθεί με το εστιατόριο ΙΝΤΕΑΛ δικής του ιδιοκτησίας. Πέθανε πριν λίγη ώρα σε ηλικία 78 ετών. Καλή ανάπαυση να έχει, καθώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από το αλτσχάιμερ τα τελευταία χρόνια" έγραψε ο Αντώνης Μποσκοϊτης.