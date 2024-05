Celebrity

Eurovision 2024: Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό του Joost Klein - "Είμαστε σε σοκ"

Τον αποκλεισμό του Ολλανδού, Joost Klein από τον αποψινό τελικό της Eurovision 2024 αποφάσισε η EBU, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της το μεσημέρι του Σαββάτου (11/05).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σουηδική αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση καταγγελίας που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, μετά την εμφάνιση του Joost Klein στον Β' ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ.

Από την άλλη πλευρά, άμεση ήταν η αντίδραση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ολλανδίας, Avrotros που δήλωσε πως είναι σε σοκ από την απόφαση της EBU.

"Λάβαμε την ενημέρωση για τον αποκλεισμό από την EBU. Το AVROTROS κρίνει την απόφαση ως δυσανάλογη, ενώ επικρατεί σοκ. Μετανιώνουμε βαθιά και θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση σύντομα" αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ολλανδικής πλευράς.

O μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού θα διεξαχθεί απόψε με 25 χώρες μετά την αποβολή της Ολλανδίας.

