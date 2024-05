Celebrity

Ναταλία Γερμανού για Μαρίνα Σάττι: "Κι εμείς ήμασταν κουρασμένοι το 2005 αλλά δε διανοηθήκαμε ούτε για ένα λεπτό να χασμουρηθούμε"

Τη στάση της Μαρίνας Σάττι την ώρα των δηλώσεων της εκπροσώπου του Ισραήλ στη συνέντευξη τύπου της Eurovision, σχολίασαν η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της το μεσημέρι του Σαββάτου στο "Καλύτερα δε γίνεται".

Η Ναταλία Γερμανού, που έγραψε τους στίχους του "My Number One", του τραγουδιού με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε την πρώτη θέση της Eurovision το 2005, θέλησε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τα χασμουρητά και τις γκριμάτσες της Μαρίνας Σάττι.

"Διαρκεί μισή ώρα η συνέντευξη τύπου. Και θέλω να πω, με πολύ σεβασμό στην ελληνική αποστολή, που μόνο θετική ενέργεια στέλνουμε... Επειδή πριν 19 χρόνια έχω βρεθεί κι εγώ στη Eurovision σε αντίστοιχη συνέντευξη τύπου, ήμασταν κι εμείς πολύ κουρασμένοι.

Ίσως όχι τόσο κουρασμένοι όσο ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλλά δε διανοηθήκαμε ούτε για ένα λεπτό να χασμουρηθούμε, γιατί ήταν τόση η αδρεναλίνη, τόση η ένταση εκείνη τη στιγμή. Και ήμασταν όλοι με τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά, έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που θα δεχόμασταν, είτε να ακούσουμε εκείνες που θα δεχόντουσαν οι υπόλοιποι.

Δεν προσπαθώ να κάνω τον συνήγορο ή τον κατήγορο κανενός, απλώς παραθέτω την δική μου άποψη. Το κλείνουμε το θέμα κάπου εδώ" τόνισε η Ναταλία Γερμανού.