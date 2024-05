Eurovision 2024: Το Nemo έσπασε το βραβείο επί σκηνής - Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη στον τελικό

Με το μότο "United by Music" πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/05) ο μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, o οποίος φιλοξενήθηκε στη σκηνή του Malmo Arena στη Σουηδία.

To Nemo, με το τραγούδι "The Code", χάρισε την πρωτιά στην Ελβετία, ενώ η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι βρέθηκε κατέκτησε την 11η θέση.

Λίγα λεπτά μάλιστα αφού πήρε το βραβείο από την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού Λορίν, το Nemo κατάφερε το να σπάσει, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του επί σκηνής. Μάλιστα, ο ήχος ακούστηκε και από το μικρόφωνο που φορούσε.

Μετά τον τελικό το Nemo, που προσδιορίζεται ως non binary/μη δυαδικό άτομο, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

"Έσπασα τον κωδικό και έσπασα το βραβείο. Το βραβείο μπορεί να επιδιορθωθεί, και η Eurovision χρειάζεται διόρθωση κάπου-κάπου" είπε για το βραβείο που έσπασε και στη συνέχεια ανέφερε, μεταξύ άλλων: "Ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν για το τραγούδι. Συνέβη πέρυσι τον Ιούνιο και εγώ το έγραψα για να το δώσω σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη. Και όταν μου είπαν να το πω εγώ, είπα ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αλλά πως θα έδινα μία ευκαιρία και τελικά κατέληξα να γράφω ένα από τα πιο δημιουργικά τραγούδια που είχα κάνει ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που κατάφερα να έχω αυτό το κομμάτι της τέχνης, που είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό τραγούδι. Η ομάδα που με ακολούθησε ήταν γεμάτη αγάπη και χαρά και αυτό είναι που θέλω να κρατάω μέσα μου ως ανάμνηση".

