Eurovision 2024: Ποιο είναι το 24χρονο Nemo - Η στιγμή που αποκάλυψε πως αυτοπροσδιορίζεται ως non binary

O 68oς διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με μεγάλο νικητή το Nemo από την Ελβετία, που κατάφερε να πάρει την πρωτιά στη συνδυαστική ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής.

Ποιος είναι όμως ο non binary τραγουδιστής από την Ελβετία με τις μοναδικές φωνητικές ικανότητες εντυπωσίασε την Ευρώπη;

Το Nemo Mettler, όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1999 στο Biel/Bienne της Ελβετίας. Είναι ράπερ, τραγουδιστής και μουσικός. Παίζει επίσης βιολί, πιάνο και ντραμς.

Από το 2015 είναι ενεργό στη μουσική βιομηχανία και έχει κυκλοφορήσει πολλά Extended Plays (EP) και singles. Το πρώτο του EP "Clownfisch" κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου 2015 και έφτασε μέχρι την 95η θέση στα ελβετικά μουσικά charts. Το single με την υψηλότερη επίδοση στα charts του Nemo μέχρι σήμερα είναι το τραγούδι τους "Du" του 2017, το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα και έγινε πλατινένιο στα ελβετικά charts.

Το Nemo έχει κερδίσει πολλά βραβεία. Το 2017, έλαβε το βραβείο Energy Music Award για τον καλύτερο Ελβετό καλλιτέχνη και το βραβείο Prix Walo για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Μέχρι στιγμής, το Nemo έχει πέντε ελβετικά μουσικά βραβεία στο όνομά του: ένα το 2017 για το καλύτερο ταλέντο και τέσσερα το 2018 για το καλύτερο ανδρικό σόλο σχήμα, το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο σχήμα, το καλύτερο ζωντανό σχήμα και την καλύτερη επιτυχία για το τραγούδι "Du".

H επιλογή του Nemo έγινε από ελβετική επιτροπή η οποία άκουσε περίπου 420 διαφορετικούς καλλιτέχνες που κατέθεσαν τα τραγούδια τους.

Τον Νοέμβριο του 2023, το Nemo ανακοίνωσε δημοσίως σε ένα άρθρο στην SonntagsZeitung ότι αυτοπροσδιορίζεται ως μη δυαδικό άτομο και σε αυτό αναφέρεται και το τραγούδι "The Code", που γράφτηκε από το Nemo και τρεις άλλους τραγουδοποιούς.

"Το "The Code" αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά τίποτα δεν με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα από την ελευθερία που απέκτησα συνειδητοποιώντας ότι είμαι μη δυαδικό άτομο», σχολίασε ο νεαρός καλλιτέχνης. Είναι απίστευτη τιμή να μπορώ να εκπροσωπήσω την Ελβετία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Αυτή η πλατφόρμα προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γενεών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ως gender-queer άτομο να υπερασπιστώ ολόκληρη την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+" έχει δηλώσει το Nemo.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: afpforum