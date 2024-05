Celebrity

Ο Άρης Καβατζίκης σε απίστευτο ξέσπασμα για τη μετάδοση της Eurovision: "Αστειάκια τύπου "σουβλατζίδικο"

Ζερόμ Καλούτα και Θανάσης Αλευράς βρέθηκαν στη μετάδοση του μεγάλου τελικού της Eurovision απευθείας από το Μάλμε της Σουηδίας για λογαριασμό της ΕΡΤ, ωστόσο δεν άφησαν και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τα λάθη ήταν πολλά, ενώ αποκορύφωμα σε αυτά στάθηκε η απίστευτη γκάφα, όταν οι δυο τους δεν αναγνώρισαν τη διάδοχο του σουηδικού θρόνου, Πριγκίπισσα Βικτωρία.

Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν σκληρή κριτική στον Ζερόμ Καλούτα και τον Θανάση Αλευρά, ενώ θέση πήρε δημόσια και ο Άρης Καβατζίκης. Ο δημοσιογράφος ξέσπασε μέσα από το Instagram κι αναρωτήθηκε αν η ΕΡΤ θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την κακή μετάδοση.

"Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση η ΕΡΤ να μας ζητήσει συγγνώμη για την τόσο κακή μετάδοση της Eurovision; Για τη συνεχή κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας; Για τα αστειάκια τύπου “σουβλατζίδικο”; Θα μας εξηγήσουν τα κριτήρια της επιλογής τους; Γιατί θα έπρεπε! Υγ. Όταν την εκδήλωση προλογίζει η διάδοχος του θρόνου της Σουηδίας, απλά μεταφράζεις και δεν φλυαρείς. “Την ξέρεις αυτή που δείχνει η κάμερα;" έγραψε ο Άρης Καβατζίκης.