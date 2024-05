Celebrity

Eurovision 2024: Η θέση της Ελλάδας στον Τελικό στη ψηφοφορία του κοινού - Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Β' Ημιτελικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Την 11η θέση κατέλαβε στον 68ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι και το "Zari", που κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 126 πόντους.

Η ψηφοφορία στις επιτροπές ήταν αυτή ωστόσο που έριξε την Ελλάδα κάτω από την δεκάδα, καθώς το "Zari" τερμάτισε στην 14η θέση με 41 βαθμούς από οκτώ χώρες.

Στη ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού ωστόσο, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι βρέθηκε στην 8η θέση με 85 βαθμούς από 21 χώρες.

Αναλυτικά, η πρώτη 10άδα με βάση το televoting στον μεγάλο τελικό:

Κροατία 337 Ισραήλ 323 Ουκρανία 307 Ελβετία 236 Γαλλία 227 Ιρλανδία 136 Ιταλία 104 Ελλάδα 85 Αρμενία 82 Λιθουανία 58

Η βαθμολογία του Β' Ημιτελικού

Την ίδια στιγμή μετά το φινάλε του τελικού της Eurovision έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα των δύο ημιτελικών. Όπως βλέπουμε λοιπόν, νικητής του Β' Ημιτελικού αναδείχθηκε το Ισραήλ με 194 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα πέρασε στον τελικό από την 5η θέση με 86 βαθμούς.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: afpforum