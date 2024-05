Celebrity

Eurovision 2024: Δεν φαντάζεστε πόσους followers πήρε το Nemo λίγες ώρες μετά τη νίκη του

Το Nemo από την Ελβετία θριάμβευσε στον χθεσινοβραδινό τελικό της Eurovision, καθώς το τραγούδι "The Code" με 591 βαθμούς πήρε τη μεγάλη νίκη.

Η Ελβετία έτσι, θα διοργανώσει τον διαγωνισμό το 2025 για τρίτη φορά, καθώς είχε φιλοξενήσει και κερδίσει τον πρώτο διαγωνισμό το 1956 στο Λουγκάνο και στη συνέχεια το 1988, με το τραγούδι "Ne partez pas sans moi", που ερμήνευσε η Σελίν Ντιόν.

O 24χρονος καλλιτέχνης έδωσε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στον Β’ Ημιτελικό, όσο και στον μεγάλο τελικό το Σάββατο 11 Μαΐου και αποθεώθηκε στο διαδίκτυο!

Η μεγάλη νίκη του Nemo στη Eurovision έχει αποτυπωθεί και στα social media, καθώς λίγες ώρες πριν τον τελικό είχε 77.000 followers στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μετά την μεγάλη του νίκη ωστοσο στη Eurovision οι followers του εκτοξεύτηκαν και μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τους 200.000!

