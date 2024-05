Celebrity

Συγκλονίζει η Ντόρα Κουτροκόη: "Έμαθα ότι έχω όγκο στον εγκέφαλο στον 3ο μήνα εγκυμοσύνης"

Με τις χειρουργικές επεμβάσεις ασχολήθηκε την Κυριακή (12/05) η εκπομπή "Όλα για τη ζωή μας VITA" με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Καλεσμένη ήταν στο πλατό η Ντόρα Κουτροκόη, η οποία αποκάλυψε πως έχει κάνει 3 χειρουργεία και το ένα μάλιστα πολύ σοβαρό, καθώς ήταν στο κεφάλι.

"Όταν μαθαίνεις ότι έχεις έναν όγκο στον εγκέφαλό σου και το διαπιστώνεις επειδή οι παρενέργειες είναι πάρα πολλές, ξέρεις ότι ούτως ή άλλως για να το ξεπεράσεις πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτή την επέμβαση.

Διαφορετικά δε θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Οπότε εκεί το παίρνεις απόφαση. Τα συμπτώματά μου ήταν πάρα πολλά και μάλιστα το διαπίστωσα όταν ήμουν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Εκεί οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ήταν επιληπτικές κρίσεις, δυσκολία στον λόγο, δυσκολία στη μνήμη...

Εκεί πρέπει να πάρεις αποφάσεις δυσάρεστες, τα σταθμίζεις και λες ή θα προχωρήσω με τους όποιους κινδύνους, αλλά θα προσέχω. Το 2014 έγινε αυτό. Όταν μου είπαν το χειρουργείο που πρέπει να υποβληθώ δεν είχα απόλυτη συναίσθηση των κινδύνων του.

Ευτυχώς είχα ένα πολύ καλό ιατρικό επιτελείο δίπλα μου. Γέννησα και μετά έκανα το χειρουργείο, κράτησε 6-7 ώρες. Ο φόβος δεν ήταν η αναισθησία, αλλά τι θα μου αφήσει μετά" εξομολογήθηκε η Ντόρα Κουτροκόη.