Eurovision: Τα πρώτα λόγια της Μαρίνας Σάττι μετά τον τελικό - "Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο θα..."

Η Ελβετία με εκπρόσωπο το Nemo και το τραγούδι "The Code" ήταν η μεγάλη νικήτρια του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision, ο τελικός του οποίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/05) στο Μάλμε της Σουηδίας.

Δεύτερη ήρθε η Κροατία, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η Ουκρανία. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει τελικά στη δεκάδα και τερμάτισε στην 11η θέση, παρότι η Μαρίνα Σάττι, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό πάνω στη σκηνή της Eurovision και ξεσήκωσε το κοινό με το "Zari".

Λίγη ώρα μετά το φινάλε του μεγάλου τελικού της Eurovision η Μαρίνα Σάττι έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ.

"Ήταν ειλικρινά τρομερή εμπειρία για μένα όλο αυτό. Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο θα το ξαναέκανα 100%. Σε όλα τα επίπεδα και καλλιτεχνικά και προσωπικά! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους, για όλη τη στήριξη, για τα μηνύματα και την αγάπη" δήλωσε η Μαρίνα Σάττι.