Eurovision: Σάλος από τις δηλώσεις των χορευτών της Μαρίνας Σάττι - "Είμαστε Έλληνες Τούρκοι της Δυτικής Θράκης"

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το "Zari" κατέκτησε την 11η θέση στον τελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision, παρά την εξαιρετική της εμφάνιση στη σκηνή του Μάλμε της Σουηδίας.

Ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις έχουν σημειωθεί εδώ και λίγες ώρες, με αφορμή βίντεο που ανέβηκε στο YouTube, όπου δύο από τους χορευτές της Μαρίνας Σάττι δίνουν συνέντευξη σε κανάλι του Αζερμπαϊτζάν.

Οι Huso Cetintas και Yasin Ahmetoglu μιλούν τούρκικα και όταν η δημοσιογράφος τους ρωτά για την καταγωγή τους αναφέρουν πως είναι "Έλληνες Τούρκοι της Δυτικής Θράκης".

Η δήλωση αυτή φυσικά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και κάνει λόγο για μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής.

Στο ίδιο κανάλι έχει δώσει συνέντευξη και η Μαρίνα Σάττι.