Eurovision 2024: Το σχόλιο της Silia Kapsis για το 10αρι της ελληνικής επιτροπής στη Κύπρο

Η Ελβετία με το Nemo μπορεί να κατέκτησε την πρωτιά στον τελικό του 68ου τελικού της Eurovision, ωστόσο ανάμεσα στις χώρες που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν σίγουρα και η Κύπρος.

Η μόλις 17 ετών Silia Kapsis είχε εξαιρετική σκηνική παρουσία ερμηνεύοντας το "Liar", ενώ τερμάτισε στην 15η θέση.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε ζωντανά το πρωί της Κυριακής στο "Χαμογέλα και πάλι" και στις πρώτες της δηλώσεις μετά τον τελικό, ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το γεγονός ότι η ελληνική επιτροπή δεν έδωσε στην Κύπρο 12 βαθμούς, αλλά 10!

Αντίθετα, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό χάρισε στην Κύπρο το 12άρι του.

"Εγώ ήθελα να ανέβω στη σκηνή και να περάσουν όλοι καλά. Νομίζω η χθεσινή ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Από την πρώτη στιγμή δεν κοίταζα τα στοιχήματα, έτσι κατάφερα να είμαι εκεί συγκεντρωμένη και να δώσω το 100%. Το σημαντικό είναι ότι το απολαύσαμε. Ήθελα το 12αρι από την επιτροπή της Ελλάδας, αλλά όλα καλά. Έδωσαν αυτό που νόμιζαν" είπε η Silia Kapsis.