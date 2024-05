Celebrity

Eurovision: Ο Νίκος Μάνεσης για Αλευρά-Καλούτα - "Μη μας ζητάτε να κρίνουμε τους παρουσιαστές"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Το δικό του σχόλιο για τον χθεσινοβραδινό τελικό της Eurovision θέλησε να κάνει ο Νίκος Μάνεσης στον αέρα της εκπομπής του το πρωί της Κυριακής (12/05).

Ο γνωστός δημοσιογράφος εκτός από τη Μαρίνα Σάττι, την Silia Kapsis, και το νικητή Nemo, αναφέρθηκε επίσης και στους… Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα.

Ο Νίκος Μάνεσης ζήτησε αρχικά να δουν απόσπασμα από τη συμμετοχή της Κύπρου και όταν ο δημοσιογράφος Χρήστος Βαρθαλίτης του είπε πως η Silia Kapsis είναι 20 χρονών, του απάντησε: "Είσαι σίγουρος ότι είναι 20 χρονών; Άκουγα χθες τους παρουσιαστές να λένε ότι είναι 17 και έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία. Δεν το παίζω πονηρός, άκουγα αυτό που έλεγαν οι παρουσιαστές".

Κατόπιν ο Νίκος Μάνεσης, πρόσθεσε: "Μη μας ζητάτε να κρίνουμε τους παρουσιαστές, να είναι καλά οι άνθρωποι, είναι συμπαθέστατοι. Όταν όμως έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα ή Αλέξη Κωστάλα, πλέον σταματάς και δεν μπορείς να ακούσεις κανέναν. Στους νεότερους δεν λένε τίποτα ενδεχομένως τα ονόματα αυτά, γκουγκλάρετε να δείτε".