Η Εριέττα Κούρκουλου για τη γιορτή της Μητέρας: "Όποια το έχει κάνει αυτό γιορτάζει σήμερα μαζί με όλες μας"

Η γιορτή της Μητέρας ή ημέρα της Μητέρας είναι ετήσια εορτή προς τιμήν της μητέρας και της μητρότητας, που στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η Εριέττα Κούρκουλου προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, ανεβάζοντας παράλληλα και κάποιες κοινές φωτογραφίες με τον 2 ετών γιο της.

"Είμαστε μαμάδες. Μαμάδες των παιδιών που γεννήσαμε, των μωρών που κυοφορήσαμε για πολύ, ή και για λίγο. Μαμάδες μικρών ανθρώπων που αγαπάμε σαν να είναι δικά μας - γιατί είναι και δικά μας, ίσως είναι ανήψια, ίσως βαφτιστήρια, ίσως παιδιά της παιδικής μας φίλης που έγινε μέσα στα χρόνια αδερφή μας. Είμαστε μαμάδες κάθε παιδιού που αγαπήσαμε με όλη μας την καρδιά και ας μην καταφέραμε να το κρατήσουμε ποτέ στην αγκαλιά μας!

Εμείς, οι τυχερές μαμάδες - εκείνες που γνωρίσαμε τα παιδιά μας και έχουμε την τύχη να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, οφείλουμε να το γιορτάζουμε - να μην θεωρήσουμε ούτε μια στιγμή το δώρο που μας δόθηκε δεδομένο.

Όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να γιορτάσουμε και τις υπόλοιπες μαμάδες. Αυτές που ακόμα προσπαθούν, ή αυτές που μας βοηθούν καθημερινά στο μεγάλωμα των δικών μας παιδιών χωρίς να αναγνωρίζονται ποτέ ως αυτό που είναι - γιατί μαμάδες είναι ΚΑΙ αυτές!

Σε όλες τις μαμάδες θέλω να πω ότι τις βλέπω σήμερα! Τις σκέφτομαι, τις θαυμάζω, τις αγαπώ. Αυτές οι γιορτές δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαμά είναι αυτή που δίνει όλη της την ψυχή για ένα παιδί και ότι όποια το έχει κάνει αυτό γιορτάζει σήμερα μαζί με όλες μας και ας μην γέννησε ποτέ!" έγραψε στο μήνυμά της η Εριέττα Κούρκουλου.

View this post on Instagram A post shared by Erietta Kourkoulou (@eriettakourkouloulatsi)