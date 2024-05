Celebrity

Eurovision 2024: Τι απαντά ο χορευτής της Μαρίνας Σάττι μετά τον σάλο από τις δηλώσεις του

Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες, μετά τις δηλώσεις των χορευτών της Μαρίνας Σάττι, Huso Cetintas και Yasin Ahmetoglu, οι οποίοι είπαν πως "είμαστε Έλληνες Τούρκοι της Δυτικής Θράκης".

Η δήλωση αυτή φυσικά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και κάνει λόγο για μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο χορευτής της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, Yasin Ahmetoglu θέλησε να τοποθετηθεί για το θέμα, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση, ενώ διευκρινίζει ότι "είναι Έλληνας πολίτης".

Πιο συγκεκριμένα σε instastory του έγραψε: "Θα ήθελα να απολογηθώ για την λεκτική παρεξήγηση κατά τη μικρή συνέντευξη που δώσαμε μετά την υπέροχη συνεργασία που είχαμε με την Μαρίνα Σάττι και με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε πως διαστρεβλώθηκε.

Όταν είπαμε ότι είμαστε "Έλληνες-Τούρκοι πολίτες" δεν εννοούσαμε ότι είμαστε Τούρκοι. Η αλήθεια είναι απλή. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης και ο Huso Γερμανός πολίτης. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στη Γερμανία". Προφανώς μιλάμε και τουρκικά και πάντα θέλουμε και ευχόμαστε οι δύο χώρες Ελλάδα και Τουρκία να έχουν ειρήνη".