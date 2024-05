Celebrity

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το μήνυμα για τη "γιορτή της μητέρας" και φωτογραφία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ της εκπομπής, "Επί τόπου" και της δημοσιογράφου, Τζώρτζια Συρίχα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχουν χωρίσει μετά από 3,5 περίπου χρόνια σχέσης.

"Υπάρχει μια έντονη φημολογία το τελευταίο διάστημα ότι ο γνωστός MasterChef, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η ηθοποιός, Χρύσα Μιχαλοπούλου, δεν είναι πια μαζί. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και δεν κάνουν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, ούτε στα social, αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα κρατούν μια απόσταση μεταξύ τους. Οι φήμες λένε ότι έχουν χωρίσει, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα. Το τελευταίο διάστημα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει αφαιρέσει όλες τις προσωπικές φωτογραφίες που είχε με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο από το Instagram" είπε, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος.

Μια ημέρα μετά ωστόσο, η Χρύσα Μιχαλοπούλου δημοσίευσε κοινή της φωτογραφία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μερικές φωτογραφίες με τον γιο της, Κίμωνα, ενώ ανάμεσα σε αυτά βλέπουμε και ένα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

"Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει" έγραψε στο μήνυμά της η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

View this post on Instagram A post shared by Chrysa Michalopoulou (@chrysamichalopoulou)