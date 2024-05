Celebrity

Ναταλία Γερμανού: "Να συνοψίσουμε την αναμετάδοση της Eurovision στη φράση "Γιώργο Καπουτζίδη γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα;"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τα όσα έγιναν στον χθεσινοβραδινό τελικό της Eurovision συζήτησαν το μεσημέρι της Κυριακής (12/05) στο "Καλύτερα δε γίνεται" η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

Η κουβέντα πήγε φυσικά και στους Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα, οι οποίοι δεν κέρδισαν τις εντυπώσεις με τη μετάδωσή της βραδιάς, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που εξέφρασαν τη δυσφορία τους, για τις γκάφες και τις ελλιπείς γνώσεις των δύο ανδρών για τον μουσικό διαγωνισμό.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε αρχικά: "Να συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι ότι όσο κι αν συμπαθούμε και τον Ζερόμ και τον Θανάση, μπορούμε να συνοψίσουμε την αναμετάδοση της Eurovision στη φράση "Γιώργο Καπουτζίδη γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα;". Να το πούμε έτσι, λίγο ευγενικά; Και Μαρία Κοζάκου, έτσι;".

"Μείναμε στο "βλέπω με την παρέα μου". Έμειναν εκεί. Σαν να έβλεπα δυο φίλους μου που είπαν "πάμε στο σπίτι να το δούμε" Χρειάζεται πληροφορία. Τουλάχιστον ένας από τους δύο πρέπει να είναι δημοσιογράφος" σχολίασε κατόπιν η Ναταλία Αργυράκη.

Με τη σειρά της η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε: "Είχαν πλάκα, αλλά την πλάκα του φίλου. Όμως πολλές φορές την πληροφορία δεν την είχαν. Κι αν εγώ έχω να διαλέξω στο να έχω δυο φίλους να μου περιγράφουν, ή να έχω κάποιον που θα μου μιλάει πιο αργά, θα μου λέει λιγότερα πράγματα και θα με αφήνει να απολαύσω τη βραδιά, προτιμώ το δεύτερο. Όταν λες ναι σε μια τέτοια θέση, το έχεις σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Μπορεί στην ΕΡΤ να άρεσε πολύ το αποτέλεσμα, οπότε τι μας νοιάζει εμάς; Μας νοιάζει".