Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η τρυφερή φωτογραφία με τα 3 παιδιά της για την γιορτή της μητέρας & το μήνυμά της

Σε μία τρυφερή ανάρτηση προχώρησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα από μία ανάρτηση στα social media έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Συγκεκριμένα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η ίδια αγκαλιά με τα τρία παιδιά της, Δάφνη, Σοφία και Κωνσταντίνο. «Ολόκληρος ο κόσμος μου. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μανούλες!», έγραψε η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη ως λεζάντα και ευχήθηκε για την γιορτή της μητέρας. Δείτε την σχετική ανάρτηση: View this post on Instagram A post shared by Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)