Καίτη Γαρμπή: "Λυπήθηκα για την Ελλάδα, πίστευα στο τραγούδι μας… άξιζε να πάμε καλύτερα"

Μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram η Καίτη Γαρμπή δήλωσε την δυσαρέσκειά της για την 11η θέση που πήρε η Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως το τραγούδι της Ελλάδας θα μπορούσε να τα πάει καλυτέρα στον διαγωνισμό τραγουδιού ωστόσο όπως έγραψε χάρηκε για τη νίκη της Ελβετίας, καθώς ο Nemo ήταν πολύ καλός.

«Παρακολουθώντας όλες αυτές τις μέρες τα δρώμενα στη Γιουροβίζιον έζησα ξανά όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού τον Μάιο του 1993 από την ώρα που έφτασα στο Μιλστριτ της Ισλανδίας μέχρι την ώρα που ξαναμπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής. 25 τότε οι διαγωνιζόμενες χώρες, η Ελλάδα κέρδισε την 9η θέση κι εγώ κέρδισα ένα επικό ρεκόρ 43//κοντινό πλάνο χωρίς διακοπή! Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα 31 χρόνια πίσω αλλά σίγουρα η συγκλονιστική εμπειρία, η αγωνία, το άγχος, η τεράστια ευθύνη για τη χώρα που εκπροσωπεί ο κάθε καλλιτέχνης αλλά και η χαρά, είναι ακριβώς τα ίδια! Χάρηκα για τη νίκη της Ελβετίας, ο Nemo ήταν πολύ καλός! Λυπήθηκα για την Ελλάδα, πίστευα στο τραγούδι μας και θεωρώ ότι μας άξιζε να πάμε καλύτερα», έγραψε στην ανάρτησή της η Καίτη Γαρμπή.

