Έγκυος η Μαντώ Γαστεράτου για τρίτη φορά: Οι φωτογραφίες πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά

Τρίτη φορά μανούλα επρόκειτο να γίνει σε λίγους μήνες η Μαντώ Γαστεράτου όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από μία τρυφερή ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός θα φέρει στον κόσμο τον τρίτο παιδί της με τον Νίκο Ισηγόνη ενώ επέλεξε να το ανακοινώσει σήμερα Κυριακή 12/5 ανήμερα της γιορτής της μητέρας μέσα από δύο τρυφερές φωτογραφίες.

«Όταν γέννησα αυτά τα δύο αγγελούδια αντίκρισα την γυναίκα που γέννησε τον ίδιο μου τον εαυτό! Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου! Σε λίγο καιρό η οικογένεια μας μεγαλώνει, θα είμαστε 5 και εγώ 3ευτυχισμενη μαμά!», έγραψε η Μαντώ Γαστεράτου στην ανάρτησή της ανακοινώνοντας την τρίτη εγκυμοσύνη της ενώ την συνόδευσε με δύο στιγμιότυπα μαζί με την κόρη της και τον γιο της.

Δείτε την σχετική ανάρτηση και τις πρώτες φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα:

