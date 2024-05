Celebrity

Μαίρη Συνατσάκη: Το μήνυμα για την γιορτή της μητέρας! "Μου λείπουν όλα από την προηγούμενη μου ζωή αλλά…"

Με αφορμή την γιορτή της μητέρας η Μαίρη Συνατσάκη πραγματοποίησε μία άκρως τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της, Ολίβια, η οποία από τότε που έχει έρθει στην ζωή της την έχει αλλάξει ριζικά!

«Με έκανες μαμά και ξεκλείδωσες όλο κάτι καινούργιες πίστες αυτής της ζωής. Καινούργια πίστα αγάπης αλλά και άγχους. Λατρείας αλλά και υποχρεώσεων. Νοιαξίματος και πανικού. Υπομονής και δύναμης και μια αίσθηση ενστίκτου μαγική. Μου λείπουν όλα από την προηγούμενη μου ζωή αλλά δεν θέλω τίποτα πίσω αν δεν έχω εσένα. Είναι βράδια που ανυπομονώ να κοιμηθείς για να κάνω δικά μου πράγματα και καταλήγω να βλέπω τις φωτογραφίες και τα βίντεο που σε έβγαλα μέσα στην ημέρα. Είναι όλα παράλογα και εντελώς λογικά ταυτόχρονα… είναι τέτοιες οι ημέρες και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο σήμερα από τις μανάδες που χάνουν τα παιδιά τους. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη μητρική φροντίδα σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι να του την δώσουμε» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.

