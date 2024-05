Celebrity

Φαίη Σκορδά : Ο γιος της Δημήτρης έγινε 10 ετών! Η τούρτα, το πάρτι και οι τρυφερές ευχές της (Φωτογραφίες)

Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια η Φαίη Σκορδά έγινε για δεύτερη φορά μητέρα.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ και ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκαν τον μικρότερο γιο τους, Δημήτρη.

Ο μικρός Δημήτρης έκλεισε τα 10 και όπως ήταν αναμενόμενο οι γονείς του, του ετοίμασαν ένα όμορφο πάρτι με φίλους, συγγενείς αλλά και τον μεγαλύτερο αδερφό του, Γιάννη.

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποια στιγμιότυπα από την τούρτα που έσβησε ο γιος της, το φαγητό αλλά και την βόλτα που έκαναν σε εμπορικό γράφοντας χαρακτηριστικά: Χρόνια Πολλά χαρά μου, Σε λατρεύω».

Δείτε τις ευχές της Φαίης Σκορδά στον γιο της, Δημήτρη που έγινε 10:

