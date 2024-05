Celebrity

Ζενεβιέβ Μαζαρί: "Και σε πηγάδι με Evian να είχα γεννηθεί, η μούρη μετά τα 40 δεν κρατιέται"

H Ζενεβιέβ Μαζαρί παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο ένθετο «Τύπος Tv» και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου και μεταξύ άλλων απάντησε για την ηλικία αλλά και τις αισθητικές επεμβάσεις.

Ποιο είναι το μυστικό για να διατηρείσαι πάντα όμορφη και λαμπερή; Εκτός του στιλ που είναι έμφυτο θαρρώ…

Είναι άλλο το στιλ, άλλο το να είσαι fashionista. Εγώ θεωρώ ωραία ντυμένες τις γυναίκες που έχουν καταλάβει ποιες είναι και περνούν ωραία μέσα στα ρούχα τους. Ως γυναίκα, που έχω περάσει τα θέματα υγείας με τον θυρεοειδή και άλλαζε το πρόσωπο μου, ταλαιπωρήθηκα. Βγήκα όμως νικήτρια μετά το χειρουργείο και είμαι χαρούμενη. Θα κάνω το μπότοξ μου, χωρίς ντροπή! Δεν απολογούμαι γι’ αυτό που κάνω για να νιώθω καλά.

Το παραδέχεσαι;

Μα είναι αστείο! Τι να λέω δηλαδή; Ότι κοιμάμαι καλά και πίνω νερό; Και σε πηγάδι με Evian να είχα γεννηθεί, η μούρη μετά τα 40 δεν κρατιέται! Δεν νιώθω ενοχές για τίποτα από αυτά! Πρέπει όσες γυναίκες έχουμε βήμα, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους…. Η γυναίκα πρέπει να είναι ευτυχισμένη χωρίς να δίνει σημασία σε κανέναν.