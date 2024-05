Celebrity

Ιωάννα Τούνη: Το μήνυμα για την γιορτή της μητέρας! "Ό,τι πιο σημαντικό και δύσκολο έχω καταφέρει είναι η μητρότητα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Μία τρυφερή ανάρτηση με αφορμή την γιορτή της μητέρας πραγματοποίησε η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή 12/5.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τον γιο της Πάρη ενώ μίλησε για το δύσκολο αλλά όμορφο ταξίδι της μητρότητας που δεν θα άλλαζε όμως ποτέ!

«Ό,τι πιο σημαντικό και δύσκολο και υπέροχο έχω καταφέρει στην ζωή μου μέχρι σήμερα, είναι η μητρότητα. Νιώθω πως το να είσαι μαμά, είναι το πιο δύσκολο και παράλληλα το πιο όμορφο πράγμα σε όλο τον κόσμο! Και θέλω απλά να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όσες μανούλες βρίσκονται σε αυτό το προφίλ… και να σας δώσω μια σφιχτή ιντερνετική αγκαλιά…. Μανούλες μου είστε όλες υπέροχες! Σας αγαπώ και σας θαυμάζω… Χρόνια μας πολλά» έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη:

View this post on Instagram A post shared by Ι ω α? ν ν α Τ ο υ? ν η (@j.touni)