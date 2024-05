Celebrity

TV Queen: "Πάγωσε" το πλατό ο Ανδρέας Μικρούτσικος - "Φοράς μίνι και βλέπω παραπέρα"

Το δικό του σχόλιο θέλησε να κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το καινούργιο πλατό του “TV Queen” στο χθεσινό live.

Ο ίδιος πήρε τον λόγο και είπε πως γυαλίζει τόσο, που μπορεί να παραπέρα από το μίνι που φοράει η Μαριαλένα Βούλγαρη, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

«Μια τελευταία παρατήρηση. Μπράβο στο καινούργιο πλατό. Εκτός των άλλων, βλέπω που γυαλίζει και εσύ που φοράς μίνι, βλέπω παραπέρα από αυτό που βλέπω εδώ και εκεί. Μα είναι απίστευτο αυτό. Μην με πλησιάζετε. Μην με πιάνεις, μην με πλησιάζεις», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την Ιωάννα Μαλέσκου να του λέει: «Βρε Ανδρέα!» και να επικρατεί αμηχανία στο πλατό.